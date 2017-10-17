Штангистки РФ завоевали три медали молодёжного ЧЕ

В весовой категории до 53 кг среди молодёжи победу одержала россиянка Светлана Ершова, на 1 кг по сумме двоеборья опередив румынку Елену Рамону Андриш. Бронзовым призёром стала россиянка Ирина Баймулкина.

В весе до 48 кг победила румынка Моника Ченгери. Второй результат показала россиянка Яна Мохина. Третьей стала болгарка Даниэла Пандова.

Тяжелая атлетика. Первенство Европы среди молодежи и юниоров. Дурресе, Албания

Женщины. До 23 лет. До 53 кг

1. Светлана Ершова (Россия) – 191 (85+106).

2. Елена Рамона Андриш (Румыния) – 190 (87+103).

3. Ирина Баймулкина (Россия) – 186 (83+103).

До 48 кг

1. Моника Ченгери (Румыния) – 176 (83+93).

2. Яна Мохина (Россия) – 165 (73+92).

3. Даниэла Пандова (Болгария) – 160 (72+88).