Сотникова: иду на поправку, нужно ещё немножко времени до полного восстановления

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, как проходит процесс восстановления после травмы в Италии.

«Хочу сказать спасибо докторам за проделанную работу с моей ногой! Могу обрадовать вас, иду на поправку, нужно еще немножко времени до полного восстановления! Главное, что есть прогресс.

Валерио, спасибо за работу, которая велась каждый день, пока я была здесь. Каждый день ты был со мной и моей проблемой. Спасибо Симоне за работу в бассейне. Я не могу кого-то выделить, потому что каждый сделал всё для меня», – написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Аделины Сотниковой.