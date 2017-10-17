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Ершова выиграла золото на чемпионате Европы U23 по тяжёлой атлетике

17 октября 2017, вторник. 09:28 Другие

Россиянка Светлана Ершова завоевала золото в весовой категории до 53 кг на молодёжном чемпионате Европы по тяжёлой атлетике U23 в Албании. В сумме она взяла 191 кг (85 кг в рывке и 106 кг в толчке). Серебряным призёром стала румынка Елена Андриеш (190 кг). Ещё одна представительница России Ирина Баймулкина заняла третье место (186 кг).

Россиянка Анна Мохина завоевала серебро в категории до 48 к (165 кг). Золото выиграла румынка Моника Ксенджери (176 кг). Третьей стала болгарка Даниэла Пандова (160 кг).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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