На ЧМ по тяжёлой атлетике 2017 года будет взято рекордное количество допинг-проб

Международная федерация тяжёлой атлетики намерена взять рекордное количество допинг-проб на чемпионате мира, который пройдёт с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме, сообщает официальный сайт организации.

30 сентября исполком IWF приостановил членство Федерации тяжёлой атлетики России на 12 месяцев. Аналогичное наказание наложено на федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдовы, Казахстана, Турции и Украины. При перепроверке допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов у спортсменов этих стран выявлено по три и более нарушений.