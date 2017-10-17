Церемония зажжения огня Игр-2018 состоится в Древней Олимпии 24 октября

Церемония зажжения олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2018 года пройдёт 24 октября в Древней Олимпии, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Греции. Эстафета символа Игр по территории Греции будет проходить семь дней.

31 октября олимпийский огонь будет передан оргкомитету Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея).

Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля 2018 года. Пхёнчхан был назван столицей зимних Игр 2018 года на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в Дурбане (ЮАР) в 2011 году.