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Гимнастка Байлз назвала имя своего нового тренера

17 октября 2017, вторник. 12:41 Другие

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз сообщила, что с 1 ноября начнёт сотрудничество с новым тренером Лораном Ланди, который ранее работал с олимпийской чемпионкой американкой Мэдисон Кошан.

«Я очень рада возможности поработать с ним, потому что я знаю, насколько он силён в подготовке на брусьях. Надеюсь, я смогу стать сильнее в плане ритма и размаха движений. По крайней мере я точно стану увереннее на брусьях. Моё возвращение будет проходить очень маленькими шагами. Первой целью является попадание на чемпионат мира», — цитирует Байлз USA Today.

Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
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17 октября 2017, вторник
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