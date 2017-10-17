Гимнастка Байлз назвала имя своего нового тренера

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз сообщила, что с 1 ноября начнёт сотрудничество с новым тренером Лораном Ланди, который ранее работал с олимпийской чемпионкой американкой Мэдисон Кошан.

«Я очень рада возможности поработать с ним, потому что я знаю, насколько он силён в подготовке на брусьях. Надеюсь, я смогу стать сильнее в плане ритма и размаха движений. По крайней мере я точно стану увереннее на брусьях. Моё возвращение будет проходить очень маленькими шагами. Первой целью является попадание на чемпионат мира», — цитирует Байлз USA Today.