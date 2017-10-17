Якушев: мы готовы к проведению и этапа КМ в Тюмени, и этапа Кубка IBU в Увате

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рассказал о подготовке региона к международным соревнованиям по биатлону, которые состоятся в предстоящем сезоне.



«Мы готовы и к Кубку мира в Тюмени, и к Кубку IBU в Увате. У «Жемчужины Сибири» есть опыт проведения крупных соревнований: она уже принимала чемпионат Европы и ряд других мероприятий международного масштаба. Дай бог, чтобы отношения ВАДА и РУСАДА закончились в соответствии с «дорожной картой», которая уже прописана. Работа над тем, чтобы у нас проходил этап Кубка мира, идёт, все мероприятия согласно «дорожной карте» прошли. ВАДА провела все тестовые мероприятия в РУСАДА. Если результат будет положительный, думаю, не останется никаких причин, чтобы Кубка мира у нас не было.

Я был на многих биатлонных стадионах, и «Жемчужина Сибири» если не лучшая, то одна из лучших арен в мире. Она соответствует всем стандартам. Когда Тюменская область защищала право принимать чемпионат мира по биатлону 2021 года, мы проводили «Гонку чемпионов» и брали интервью у многих спортсменов мирового уровня. Они сказали, что выступать на «Жемчужине Сибири» очень комфортно. Самое главное — на стадионе собирается приятный зритель с точки зрения эмоций. Он профессионально разбирается в биатлоне, а это очень важно для любой биатлонной площадки»,— передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.