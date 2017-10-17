Якушев: тюменским биатлонистам гарантировано место в сборной? Это полная ерунда

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев прокомментировал слухи о том, что тюменские биатлонисты имеют гарантированное место в сборной, а также рассказал о своём отношении к смене гражданства Анной Фролиной (Булыгиной), которая теперь выступает за Южную Корею.

«Разговоры о том, что тюменские биатлонисты имеют гарантированное место в сборной, — полная ерунда. Соблюдается спортивный принцип, никто никого специально не отбирает. Посмотрите, сколько в составе тюменцев, а сколько из других регионов — и вам сразу станет всё ясно.

Булыгина готовится к сезону в Тюмени? Пока не виделся с Анной. Опустить её было осознанным решением, так как перспективы попадания Булыгиной в первую сборную были непонятны. Её переход в Корею произошёл по-доброму, у нас нет никаких претензий. Анна — человек, сделавший очень много для развития тюменского и российского биатлона. Я её хорошо знаю и буду болеть за неё»,— передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.