Велогонщик Ару продолжит карьеру в UAE Team Emirates

Итальянский велогонщик Фабио Ару, с 2012 года выступавший за казахстанскую команду «Астана», продолжит карьеру в UAE Team Emirates. 27-летний спортсмен договорился о заключении трёхлетнего контракта, сообщает официальный сайт велокоманды из ОАЭ.

Фабио является победителем веломногодневки «Вуэльта» 2015 года. В 2014 году он стал третьим на «Джиро д'Италия». В нынешнем сезоне Ару, выступавший в майке действующего чемпиона Италии, занял пятое место на «Тур де Франс». На 13-м и 14-м этапах он возглавлял генеральную классификацию престижной гонки.