Велогонщик Фрум стал обладателем награды Velo d'O

Британский велогонщик Кристофер Фрум, выступающий за команду Sky, стал обладателем премии Velo d'Or как лучший велогонщик 2017 года, сообщается в пресс-релизе организатора «Тур де Франс» Amaury Sport Organisation. В 2017 году 32-летний спортсмен стал победителем «Тур де Франс» и «Вуэльты Испании».

Ранее Фрум выигрывал эту награду в 2013 и 2015 годах.

В призовую тройку попали победитель «Джиро д'Италия»―2017 голландец Том Дюмулен и трёхкратный чемпион мира словак Петер Саган, который стал обладателем награды Velo d'Or в прошлом году.