Ласицкене: на зимнем ЧМ в Бирмингеме я никакого давления ощущать не буду

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от зимнего чемпионата мира, который пройдёт в Бирмингеме в марте 2018 года, и оценила возможность установления мирового рекорда.

«Я знаю, что прыгуны в высоту первыми будут выступать в Бирмингеме. Это означает, что мы зададим темп всего турнира. Я считаю прекрасной идеей проведение соревнований в вечерней сессии. Уверена, что мы не подведём. Я пропустила чемпионат в Портленде в 2016 году, так что не являюсь действующей обладательницей титула. Поэтому никакого давления я ощущать не буду. Конечно, я постараюсь победить, как на любом другом турнире.

От 2,06 до 2,10 — большой путь, так что я стараюсь об этом не думать. Я хочу наслаждаться тем, что делаю, и не хочу испытывать никакого напряжения. Я рада, что по ходу сезона чувствовала готовность прыгнуть на 2,10. Мне понравилось это ощущение. Конечно, я постараюсь сделать это вновь. Но слишком много думать об этом не буду», — цитирует Ласицкене Athletics Weekly.