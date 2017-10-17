В Париже прошла презентация маршрута «Тур де Франс» 2018 года

В Париже состоялась презентация маршрута веломногодневки «Тур де Франс» 2018 года, сообщается в пресс-релизе организаторов гонки. Всего будет проведён 21 этап. Общая протяжённость гонки составит немного более 3300 км.

«Тур де Франс» стартует 7 июля в департаменте Вандея на западе Франции. На третьем этапе состоится командная конка с раздельным стартом, на 20-м – индивидуальная.

Организаторы соревнований включили в число горных этапов восхождение на Альп д'Юэз. «Тур де Франс» завершится на Елисейских полях в Париже 29 июля.

Карта маршрута доступна в «твиттере» гонки.

Действующим победителем престижной веломногодневки является британский велогонщик Кристофер Фрум из команды Sky.