Вице-президент ФИДЕ поздравил Пескова с юбилеем

Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос поздравил председателя попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрия Пескова с 50-летием.



«От имени Международной шахматной федерации и её 188 членов я хотел бы поздравить вас с юбилеем! Мы поддерживаем наше тесное сотрудничество с Российской шахматной федерацией в организации центральных событий ФИДЕ в России и надеемся на многолетнее плодотворное сотрудничество в дальнейшем.



Убеждены, что ваше непосредственное участие в управлении и опеке шахматной жизни в России приведёт к написанию множества новых славных страниц нашего спорта в вашей великой стране! Примите самые искренние пожелания здоровья, энергии, оптимизма, благополучия и счастья!» – говорится в письме Макропулоса, опубликованном на официальном сайте ФИДЕ.