Усс: Универсиада даст старт более динамичному развитию Красноярского края

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал о подготовке объектов к проведению в Красноярске зимней Универсиады 2019 года и выразил уверенность в том, что эти соревнования дадут старт более активному развитию региона.

«Объекты дорогостоящие. Многие из них, благодаря консультациям и помощи руководителей Федерации, минспорта, являются даже объектами завтрашнего дня. Но их содержание — эта вещь накладная, поэтому мы договорились в ближайший месяц внести определённые коррективы в концепции использования этих объектов, что будет предполагать не только краевое финансирование, но и федеральное, а также включение этих объектов в график проведения крупных соревнований, как международного, так и российского уровня.

Но главным наследием Универсиады, конечно, я считаю, тот оптимизм, который должна принести нам Универсиада. Это касается и управленческой культуры, и большей известности Красноярска во всём мире и, естественно, в России, но и приведение города в надлежащий вид. Универсиада даст старт более динамичному развитию как самого Красноярска, так и края. Мы договорились о том, что в течение двух месяцев представим коллегам своё видение того, что можно сделать за оставшиеся полтора года, чтобы Красноярск существенно изменил свой внешний облик», — цитирует Усса «НИА-Красноярск».