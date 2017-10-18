Молодёжная сборная России по мини-футболу победила чехов в товарищеском матче

Молодёжная сборная России по мини-футболу среди игроков не старше 21 года обыграла команду Чехии в товарищеском матче со счётом 6:1. Игра состоялась в чешском городе Мельник. В составе сборной России дублем отметился Владимир Саносян.

Мини-футбол. Товарищеский матч. Мельник, Чехия

Чехия U21- Россия U21 – 1:6 (0:2)

Голы: Соколов, 10 (0:1); Анисимов, 17 (0:2); Мухутдинов, 21 (0:3); Саносян, 22 (0:4); Понкратов, 30 (0:5); Саносян, 35 (0:6); Кремень, 36 (1:6).

18 октября молодёжные сборные России и Чехии проведут ещё один товарищеский матч с «Младе Болеслав».