Российские лучницы уступили мексиканкам в четвертьфинале чемпионата мира

В Мехико (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука. Женская сборная России в стрельбе из классического лука (Наталья Эрдыниева, Саяна Цыремпилова, Ксения Перова) в 1/8 финала победила немок со счётом 6-2, а в четвертьфинале уступила мексиканкам – 0-6.

Мужская сборная России (Арсалан Балданов, Артём Махненко, Галсан Базаржапов) в 1/8 финала проиграла казахстанцам – 0-6.

Россиянка Наталья Эрдыниева стала 16-й в отборочных соревнованиях в личном турнире, Саяна Цыремпилова — 41-й, а Ксения Перова — 52-й.

Чемпионат мира по стрельбе из лука завершится 22 октября.