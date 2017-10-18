Толкатель ядра Сидоров и ходок Барцайкин дисквалифицированы за допинг

Российские легкоатлеты толкатель ядра Максим Сидоров и ходок Алексей Барцайкин дисквалифицированы на 1 и 4 года соответственно за нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В допинг-пробе чемпиона Универсиады 2007 года, бронзового призёра чемпионата Европы в помещении 2011 года Сидорова был обнаружен запрещённый препарат индапамид. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 3 июля 2017 года.

Победитель Кубка мира 2008 года Барцайкин дисквалифицирован на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте начиная с 4 июля 2017 года.

Тренер Валерий Волков дисквалифицирован на четыре года за то, что склонил спортсменку к нарушению антидопинговых правил на чемпионате Москвы в 2015 году.