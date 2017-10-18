Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа завершила карьеру

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира 38-летняя испанская прыгунья в высоту Рут Бейтиа в эфире радиостанции SER Cantabria объявила о завершении карьеры.

«Я реализовала все свои мечты, воплотив их в жизнь. Теперь мне предстоит узнать, какова жизнь без лёгкой атлетики», — сказал Бейтиа.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Бейтиа победила с результатом 1,97 м. В 2016 году она была признана лучшей легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.