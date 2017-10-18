Липницкая: чтобы повысить интерес к фигурному катанию в РФ, надо ещё ОИ провести

Олимпийская чемпионка 2014 года российская фигуристка Юлия Липницкая, в сентябре официально объявившая о завершении спортивной карьеры, оценила развитие сложности прыжковых элементов, а также рассказала о ближайших планах и о том, как можно повысить интерес к фигурному катанию в России.

«Ни для кого не секрет, что самое зрелищное в нашем виде спорта — это прыжки. Скоро будут выполняться пятерные прыжки, я не удивлюсь. А ведь пару сезонов назад делали мужчины два-три четверных прыжка, сейчас из восьми прыжковых элементов шесть-семь четверных, и усложнение не прекращается — ведь уже девочки заходят в четверные, даже маленькие — по 13-14 лет. Конечно, всем им ещё предстоит переходный возраст, очень интересно за всем этим наблюдать.

Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве.

Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно ещё одну Олимпиаду провести. Настоящий взрыв популярности этого вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков. Своими глазами видела, как за японской участницей юниорского Гран-при летела команда болельщиков, бригада врачей и специалистов. А в Америке, кстати, всё иначе — на турнирах трибуны пустые, но на чемпионатах мира, конечно, всё меняется", — цитирует Липницкую ТАСС.