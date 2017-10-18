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Вяльбе: заседание комиссии МОК по делам лыжников РФ состоится 30 октября

18 октября 2017, среда. 12:42 Другие

Заседание комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, которая занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, по делам отстранённых российских лыжников состоится 30 октября. 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена от соревнований были отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

CAS в мае объявил, что оставил в силе отстранение лыжников до 31 октября 2017 года.

«Заседание пройдёт 30 октября в штаб-квартире МОК с участием наших ребят, я тоже туда обязательно поеду», — цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Алексей Петухов Евгений Белов Елена Вяльбе Максим Вылегжанин ВАДА Допинг МОК
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18 октября 2017, среда
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