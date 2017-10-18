Глава МПК: мы хотим видеть Северную Корею участником Игр-2018

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс поддержал предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина допустить спортсменов из КНДР к зимней Паралимпиаде 2018 года, которая пройдёт в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Я был впечатлён энтузиазмом президента Муна в вопросе предстоящей зимней Паралимпиады и его пониманием того, как Игры могут повлиять на отношение к людям с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы Паралимпиада объединила спортсменов из максимального количества стран. Мы хотим видеть Северную Корею участником Игр-2018», — цитирует Парсонса пресс-релиз МПК.