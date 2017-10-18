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Шипулин: Фуркад? Думаю, что самый главный конкурент — это я сам

18 октября 2017, среда. 13:54 Другие

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о ходе сбора в Ханты-Мансийске и о задачах на олимпийский сезон.

«Погода в этом году не позволяет с первых дней тренироваться по большим кругам, эти несколько дней были довольно тяжёлыми: мы катались по кругу всего в 1,5 км. А так как каждый день мы преодолеваем более 50 км, посчитайте, сколько кругов нам надо намотать. Если ещё вчера была плюсовая температура, то сегодня мы первый день тренируемся при небольшом минусе. Организаторы стараются, днём и ночью работают машины, развозят снег. Это очень ценно, когда ради нас, ради спортсменов, создают подходящие условия для качественного тренировочного процесса. Уже к завтрашнему дню трассу обещали полностью закольцевать, сделать стрельбище. У лыжников и биатлонистов будут отличные условия в Ханты-Мансийске. И, конечно же, по прогнозу уже через пару дней будет та минусовая температура, которая нам необходима.

Сейчас на вкатывании всё просто: мы делаем большой объём циклической нагрузки при низкой интенсивности. Если говорить простыми словами, мы катаемся медленно, но по много километров. Сегодня за 2,5 часа мы проехали 45 км. Иногда в день мы проезжаем по 60-70 километров. Накатываем большой объём, затем понемногу перейдём к скоростным и силовым тренировкам. Скоро приедет основная часть нашей сборной, несколько тренировок мы проведём совместно. В конце сбора мы должны выйти на неплохой скоростной уровень.

Стараемся быть лучше, быть сильнее, быстрее. Соперники тоже не дремлют, как и мы, каждый хочет показать себя и выиграть. Олимпийский сезон — это всегда что-то особенное для нас, спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Раз в четыре года нужно завоевывать главные для нас награды, для этого мы, конечно, стараемся сделать всё возможное. Поживём — увидим, удача тоже будет очень многое решать на этих стартах.

Фуркад? Думаю, что самый главный конкурент — это я сам. Если не буду мешать сам себе, то всё получится", — цитирует Шипулина пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Источник: Юграмегаспорт Сообщить об ошибке
Теги
Антон Шипулин Мартен Фуркад
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18 октября 2017, среда
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