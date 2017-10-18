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Волков: если мы с Шипулиным устаём друг от друга, можем сутки не общаться

18 октября 2017, среда. 14:07 Другие

Олимпийский чемпион российский биатлонист Алексей Волков рассказал о тренировках с Антоном Шипулиным на сборе в Ханты-Мансийске и поделился ожиданиями от зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Надеюсь, что сегодня нам замкнут круг на 3,3 км и будет полноценный круг со стрельбищем, что позволит проводить комплексные тренировки. Снег отличный, он сейчас быстрый, потому что искусственный, гранулированный со льдом, что идеально подходит для вкатки. Сейчас самое главное — перейти с лыжероллеров на лыжи, то есть всё технически правильно перенести. Если где-то на вкатке случится сбой в технике, то в течение сезона его очень тяжело будет исправить.

В Ханты-Мансийске есть и равнины, и подъёмы разной сложности, поэтому трасса очень вариативная, есть из чего выбирать. Существуют трассы, где равнины не найти для каких-то технических тренировок, когда нужно спокойно покататься. Например, в Тюмени круг искусственного снега не содержит какой-то равнинной петли, только резкие повороты и довольно крутые подъемы. К тому же там кладут снег «по холодной трассе», у них асфальтом находится установка, которая создаёт холод, чтобы снег не таял. Поэтому подушка всегда сохраняется, даже в плюсовую температуру. Но если будет тепло, трасса разобьётся, и под ногами останется только лёд, по которому очень некомфортно кататься. Такое происходит не всегда, но были неприятные периоды, поэтому мы уже который год начинаем в Ханты-Мансийске, где никогда не случалось сбоев. Мы не хотим рисковать перед олимпийским сезоном.

Мы с Антоном не устаём друг от друга, находим контакт. Но если даже такое случается, то можем сутки не общаться. Мы разбавляем друг друга, так сказать, он силён в одних моментах, я в других.

Ожидания от Олимпиады? Многое зависит от того, как буду показывать себя на протяжении сезона. Конечно, хотелось бы пробежать всю биатлонную программу на Олимпийских играх, но пока я больше сосредоточен на тех гонках, в которых не будет сюрпризов: эстафета и индивидуальная гонка, их мне обычно доверяют тренеры", — цитирует Волкова пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

Источник: Юграмегаспорт Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Волков Антон Шипулин ОИ-2018
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18 октября 2017, среда
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