Колобков запустил часы обратного отсчёта до старта Универсиады в Красноярске

Министр спорта России Павел Колобков запустил часы, отсчитывающие время до начала зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

«Ровно 500 дней осталось до Универсиады. В 2013 году мы провели Универсиаду в Казани, в 2014-м – Олимпиаду в Сочи… Проведение Универсиады в Красноярске свидетельствует о доверии и уважении мирового сообщества к нашей стране», — приводит слова Колобкова «РИА Новости».

Ранее Колобков провёл совещание с властями края о ходе подготовки к Универсиаде и осмотрел строящиеся спортивные объекты.