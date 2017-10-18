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Колобков запустил часы обратного отсчёта до старта Универсиады в Красноярске

18 октября 2017, среда. 14:35 Другие

Министр спорта России Павел Колобков запустил часы, отсчитывающие время до начала зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

«Ровно 500 дней осталось до Универсиады. В 2013 году мы провели Универсиаду в Казани, в 2014-м – Олимпиаду в Сочи… Проведение Универсиады в Красноярске свидетельствует о доверии и уважении мирового сообщества к нашей стране», — приводит слова Колобкова «РИА Новости».

Ранее Колобков провёл совещание с властями края о ходе подготовки к Универсиаде и осмотрел строящиеся спортивные объекты.

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Теги
Павел Колобков Универсиада
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