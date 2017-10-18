Дзюдоист Ринер переизбран на пост председателя комиссии спортсменов IJF

Двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016), бронзовый призёр Олимпиады 2008 года, 10-кратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы француз Тедди Ринер переизбран на пост председателя комиссии спортсменов Международной федерации дзюдо на четырёхлетний срок, сообщает пресс-служба организации.

С 2010 года Ринер не потерпел ни одного поражения.

В состав комиссии входят Антония Морейра (Ангола), Георгий Зантарая (Украина), Масаси Эбинума (Япония), Натали Галея (Австралия), Тьяго Камило (Бразилия).