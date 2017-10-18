Торопова: может, Щербо немного и лез к Гуцу, но чтобы имело место насилие? Нет!

Подруга бывшей советской и украинской гимнастки Татьяны Гуцу гимнастка Татьяна Торопова прокомментировала заявление спортсменки о том, что в 1991 году она была изнасилована прославленным советским и белорусским гимнастом Виталием Щербо, а Торопова не стала её защищать.

«Хочу сказать, что ни о каком насилии при мне я понятия не имею. Я не видела, ничего такого не происходило. Были дружеские отношения, и только. Я была в то время такой же маленькой, как и она. Извините меня, мы спортсмены! Уверена, что никакого криминала не было. Мы были заняты спортом, а конкретно в тот раз приехали в Штутгарт выступать, а не заниматься, извините меня, бл***твом, правильно? В общем, не могу ничего плохого сказать ни про неё, ни про него.

Заявление Гуцу о том, что я осталась в стороне от случившегося? Я в шоке! Почему она такое высказывание сделала? Помню, тогда соревнования у мужчин завершились, а на следующий день на старт должны были выйти женщины. Они пришли, чтобы порадоваться тому, как сложился соревновательный день. Засиделись просто допоздна! Мы должны были ложиться спать, и я попросила Виталика уйти к себе в комнату. Конечно, может, он немного и лез к ней, но чтобы имело место насилие? Нет! Чтобы у неё был стресс на фоне чего-то подобного, такого тоже не помню, честно. Да, много лет прошло, но чтобы насилие… Нет, при мне — нет», — цитирует Торопову Tut.