Прямая трансляция матча «Астраханочка» – «Луч» в ЧР по гандболу

18 октября в очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Астраханочка» принимает на своей площадке московский «Луч».

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Астраханочка» с пятью победами в шести проведённых матчах занимает второе место, а «Луч», набравший одно очко в трёх встречах, замыкает список.

Начало матча в Астрахани — в 17:30 мск.

Прямую трансляцию матча «Астраханочка» – «Луч» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России.