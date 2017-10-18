Гуцу подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу заявила, что подаст в суд на шестикратного олимпийского чемпиона в том же виде спорта Виталия Щербо, которого она ранее открыто обвинила в изнасиловании на турнире в Штутгарте (1991 год), когда ей было 15 лет.



«Пока не могу говорить на эту тему, поскольку сейчас веду разговор с адвокатом. Это очень серьёзное дело, это не с бухты-барахты. Это ужасное горе, трагедия в нашем спорте. Я начну судебный процесс. Какие будут требования к Щербо? Не могу сказать подробнее», — сказала Гуцу в интервью ТСН.

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