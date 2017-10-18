Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Уфа-Алиса»

18 октября гандбольный клуб «Ростов-Дон» в очередном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги примет на своей площадке команду «Уфа-Алиса».

«Ростов-Дон» с 4 победами в 6 матчах занимает третье место в турнирной таблице. «Уфа-Алиса» расположилась на седьмой позиции. Команда провела три матча: один выиграла, один свела вничью и в одном потерпела поражение.

Прямую трансляцию матча «Ростов-Дон» — «Уфа-Алиса» можно посмотреть на «Чемпионате» или на официальном сайте Федерации гандбола России. Начало встречи — в 19:00.