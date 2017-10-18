«Астраханочка» разгромила «Луч» в гандбольной Суперлиге

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги «Астраханочка» на своей площадке разгромила московский «Луч» со счётом 38:25.

Самой результативной в составе хозяек стала Алёна Ихнева, забившая 8 мячей. 5 голов записала на свой счёт Анна Шапошникова, 4 — Милана Таженова. В составе гостей 9 раз отличилась Екатерина Юрина.

«Астраханочка» одержала шестую победу в семи проведённых матчах и занимает второе место в турнирной таблице, которую замыкает «Луч», потерпевший третье поражение в четырёх встречах.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Астраханочка» (Астрахань) – «Луч» (Москва) – 38:25 (17:13).