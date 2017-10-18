О'Салливан может сняться с English Open из-за выступления в кроссовках

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан может сняться с турнира English Open из-за разногласий с организаторами. Именитый спортсмен преодолел первый круг турнира, в котором ему противостоял Чжан Аньда (4:1), выступая не в привычной строгой обуви, а в кроссовках. Организаторы сделали Ронни замечание и попросили его сменить обувь.



Позже О'Салливан оставил сообщение в «Твиттере»: «Руководство снукера сообщило мне, что если в следующий раз я приду не в строгой чёрной обуви, мне не дадут играть. Похоже, мне придётся сняться с English Open, поскольку кое-кто недоволен тем, что я хожу в кроссовках из-за растяжения связок».

Фрагмент выступления О'Салливана в кроссовках можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.