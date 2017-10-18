Беланов из-за несогласия с принципами формирования сборной покинул пост в ФКР

Тренер женской сборной России по кёрлингу Сергей Беланов покинул пост председателя тренерского совета Федерации кёрлинга России (ФКР), так как не согласен с принципами формирования национальной команды.

В мае исполком ФКР принял решение, что призёр четырех последних чемпионатов мира команда Анны Сидоровой без отбора получит право выступить на Олимпийских играх 2018 года. Команда Виктории Моисеевой, чемпионки Европы-2016, которых тренирует Беланов, в ближайшие дни поспорит с командой Ольги Жарковой за право сыграть на чемпионате мира.

«Я ушел с поста председателя совета. Я категорически не согласен с тем, что федерация резко изменила курс формирования сборной России, что в этом сезоне ликвидирована конкурентная среда, и лучшая команда назначается в кабинете, а не выясняется на поле. Я эту позицию не скрывал и на майском исполкоме, когда принималось решение, что Сидорова без борьбы едет на Олимпиаду.

Сейчас ее команда показывает крайне блеклую игру, и я не согласен с такой позицией руководства, исполкома федерации и главного тренера. Поэтому я считаю невозможным продолжать работать в такой команде и не могу быть председателем тренерского совета, имея кардинально противоположный взгляд на принципы формирования сборной", — приводит слова Беланова «Р-Спорт».