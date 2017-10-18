Дзюдоистка Булгакова стала бронзовым призёром ЧМ среди юниоров

Российская спортсменка Кристина Булгакова стала бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который стартовал в Загребе (Хорватия), в весовой категории до 44 кг. Победу в этой категории одержала японка Нина Кубой.
В шаге от пьедестала остановились двое россиян — Аюб Блиев (до 60 кг) и Дарья Пичкалева (до 48 кг).
Дзюдо. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия
Юниоры. До 60 кг
1. Таиго Сугимото (Япония).
2. Карамат Гусейнов (Азербайджан).
3. Амарболд Джагваралдорж (Монголия) и Генки Кога (Япония).
5. Аюб Блиев (Россия)…
9-16. Рамазан Абдулаев (Россия).
Юниорки. До 44 кг
1. Нина Кубой (Япония).
2. Абиба Абужакинова (Казахстан).
3. Кристина Булгакова (Россия) и Луи Пети (Бельгия)…
9-16. Владлена Зерщикова (Россия).
До 48 кг
1. Амбер Гершьес (Нидерланды).
2. Лаура Мартинес Абеленда (Испания).
3. Мелисса Уртадо Мунос (Куба) и Маруся Стангар (Словения).
5. Дарья Пичкалева (Россия).