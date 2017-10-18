Дзюдоистка Булгакова стала бронзовым призёром ЧМ среди юниоров

Российская спортсменка Кристина Булгакова стала бронзовым призёром чемпионата мира по дзюдо среди юниоров, который стартовал в Загребе (Хорватия), в весовой категории до 44 кг. Победу в этой категории одержала японка Нина Кубой.

В шаге от пьедестала остановились двое россиян — Аюб Блиев (до 60 кг) и Дарья Пичкалева (до 48 кг).

Дзюдо. Чемпионат мира среди юниоров. Загреб, Хорватия

Юниоры. До 60 кг

1. Таиго Сугимото (Япония).

2. Карамат Гусейнов (Азербайджан).

3. Амарболд Джагваралдорж (Монголия) и Генки Кога (Япония).

5. Аюб Блиев (Россия)…

9-16. Рамазан Абдулаев (Россия).

Юниорки. До 44 кг

1. Нина Кубой (Япония).

2. Абиба Абужакинова (Казахстан).

3. Кристина Булгакова (Россия) и Луи Пети (Бельгия)…

9-16. Владлена Зерщикова (Россия).

До 48 кг

1. Амбер Гершьес (Нидерланды).

2. Лаура Мартинес Абеленда (Испания).

3. Мелисса Уртадо Мунос (Куба) и Маруся Стангар (Словения).

5. Дарья Пичкалева (Россия).