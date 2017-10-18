Кошель: не могу представить, чтобы Щербо изнасиловал Гуцу

Тренер по спортивной гимнастике Антонина Кошель прокомментировала заявление бывшей гимнастки Татьяны Гуцу, обвинившей прославленного спортсмена Виталия Щербо в изнасиловании.



«С Татьяной я не была знакома, а Виталий — наш спортсмен, который рос при нас. Я ещё ему свою медаль давала: „Виталик, держись, и у тебя такая будет, у маленького“. Виталик — очень серьёзный, ответственный. Как говорится, рос мужчина. И я не могу представить, чтобы подобная ситуация осуществилась», — сказала Кошель в интервью «Первому каналу».

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