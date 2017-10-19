100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россияне преодолели квалификацию в гонке преследования на ЧЕ по велотреку

19 октября 2017, четверг. 09:41 Другие

В Берлине стартовал чемпионат Европы по велоспорту на треке. Мужская сборная России в составе Александра Евтушенко, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Мамыра Сташа преодолела квалификацию в гонке преследования, заняв третье место (3.59,434). Первыми стали французы (3.58,060), вторыми — итальянцы (3.58,720).

Женская сборная России (Гульназ Бадыкова, Александра Чекина, Анастасия Яковенко, Александра Гончарова) не смогла пробиться в финал, заняв шестое место в квалификации.

Чемпионат Европы завершится 22 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Евтушенко Дмитрий Соколов
Новости. Другие
19 октября 2017, четверг
10:17 Крючков: Шипулин и Волков поспаррингуются с белорусами в стрельбе
09:55 Лессер и Хильдебранд примут участие в «Рождественской гонке»
09:41 Россияне преодолели квалификацию в гонке преследования на ЧЕ по велотреку
09:25 Косецкая проиграла на старте этапа Суперсерии по бадминтону в Оденсе
09:16 Ледеки признана спортсменкой года по версии WSF, обойдя Медведеву и Дериглазову
09:05 Чех и Зотов лидируют на чемпионате России по парусному спорту в классе «49-й»
00:49 Ватерполисты РФ не смогли выйти в основной этап Лиги чемпионов
00:02 Молодёжная сборная РФ по мини-футболу выиграла 2-й товарищеский матч у чехов
18 октября 2017, среда
22:59 Кошель: не могу представить, чтобы Щербо изнасиловал Гуцу
22:54 Дзюдоистка Булгакова стала бронзовым призёром ЧМ среди юниоров
22:42 Шарипов — об обвинениях Гуцу: ничего не происходило в моём присутствии
22:37 Петров выиграл молодёжный чемпионат Европы по тяжёлой атлетике
22:02 Комиссия Освальда старается завершить расследование по ОИ-2014 до конца ноября
21:09 «Кубань» нанесла разгромное поражение «Университету» в ЧР по гандболу
20:49 «Ростов-Дон» сокрушил «Уфу-Алису» в гандбольной Суперлиге
20:40 Беланов из-за несогласия с принципами формирования сборной покинул пост в ФКР
20:24 О'Салливан может сняться с English Open из-за выступления в кроссовках
20:16 Штангисты РФ взяли два серебра на ЧЕ среди молодёжи и юниоров
19:30 Богинская: Шарипов не мог остаться в стороне, зная об изнасиловании Гуцу
19:24 Прямая трансляция матча гандбольной Суперлиги «Кубань» – «Университет»
19:16 «Астраханочка» разгромила «Луч» в гандбольной Суперлиге
19:07 Прямая трансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Уфа-Алиса»
19:02 Гуцу подаст в суд на Щербо, которого обвинила в изнасиловании
18:57 Гимнастка Марони обвинила в домогательствах врача сборной США Нассара
17:28 Прямая трансляция матча «Астраханочка» – «Луч» в ЧР по гандболу
16:05 Червякова и Морозова проиграли в первом круге этапа Суперсерии по бадминтону
15:39 Евдокимова: врачи поставили мне диагноз «перелом ребра»
15:24 Торопова: может, Щербо немного и лез к Гуцу, но чтобы имело место насилие? Нет!
14:42 Дзюдоист Ринер переизбран на пост председателя комиссии спортсменов IJF
14:41 В гандбольном еврокубке будет проведён матч, состоящий лишь из серии 7-метровых
14:35 Колобков запустил часы обратного отсчёта до старта Универсиады в Красноярске
14:07 Волков: если мы с Шипулиным устаём друг от друга, можем сутки не общаться
13:54 Шипулин: Фуркад? Думаю, что самый главный конкурент — это я сам
13:50 Юте нужно $ 39 млн на инфраструктуру, чтобы подать заявку на ОИ-2026 или 2030
13:13 Глава МПК: мы хотим видеть Северную Корею участником Игр-2018
12:42 Вяльбе: заседание комиссии МОК по делам лыжников РФ состоится 30 октября
12:35 Липницкая: чтобы повысить интерес к фигурному катанию в РФ, надо ещё ОИ провести
12:22 Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа завершила карьеру
12:03 Созонов и Косецкая проиграли на старте этапа Суперсерии по бадминтону в Оденсе
11:17 Толкатель ядра Сидоров и ходок Барцайкин дисквалифицированы за допинг
11:01 Российские лучницы уступили мексиканкам в четвертьфинале чемпионата мира
10:28 Крюков: сочинское серебро где-то полгода занозой во мне сидело
09:52 Молодёжная сборная России по мини-футболу победила чехов в товарищеском матче
09:42 Колобков: Красноярск становится спортивным центром зимних видов спорта
09:34 Усс: Универсиада даст старт более динамичному развитию Красноярского края
Все новости RSS
Партнерский контент