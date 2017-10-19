Россияне преодолели квалификацию в гонке преследования на ЧЕ по велотреку

В Берлине стартовал чемпионат Европы по велоспорту на треке. Мужская сборная России в составе Александра Евтушенко, Сергея Шилова, Дмитрия Соколова и Мамыра Сташа преодолела квалификацию в гонке преследования, заняв третье место (3.59,434). Первыми стали французы (3.58,060), вторыми — итальянцы (3.58,720).

Женская сборная России (Гульназ Бадыкова, Александра Чекина, Анастасия Яковенко, Александра Гончарова) не смогла пробиться в финал, заняв шестое место в квалификации.

Чемпионат Европы завершится 22 октября.