Орсер: Ханю и Фернандес в сезон ОИ стали готовиться на разных катках

Тренер олимпийского чемпиона японского фигуриста Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира испанца Хавьера Фернандеса Брайан Орсер сообщил, что при подготовке к олимпийскому сезону его подопечные стали готовиться на разных катках.

«В целом отношения у ребят вполне дружеские, но давайте говорить откровенно: в олимпийском сезоне каждый бьётся сам за себя. Каждый из этих фигуристов заслуживает определённого личного пространства и личного комфорта. Я и сам стал ловить себя на том, что, работая с Юдзуру, краем глаза всегда слежу за Хавьером. И наоборот. А так не должно быть, от этого страдает качество тренировки. Поэтому, собственно, и возникла идея двух разных катков. Периодически мы с Хавьером и Габи просто отправляемся на другой лёд и работаем там, в то время как с Юдзуру на нашем основном катке занимаются другие специалисты нашей группы», — цитирует Орсера «Р-Спорт».