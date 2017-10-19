Когуашвили: операция Чакветадзе в Карлсруэ прошла успешно

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что олимпийский чемпион 2016 года Давит Чакветадзе перенёс успешную операцию на колене в Карлсруэ.

«Операция Давита Чакветадзе, сделанная в знаменитой клинике в Карлсруэ, прошла успешно. Сейчас он по-прежнему находится в Германии и уже приступил к восстановительным процедурам и упражнениям. На протяжении трёх недель он будет находиться в клинике на реабилитации. И через полгода Давит сможет спокойно готовиться к чемпионату России.

Давит постепенно начинает работать по специальной программе восстановления. Следующая часть его реабилитационного периода пройдёт в России, в Москве. В декабре у нас в Кабардино-Балкарии будет проходить базовый сбор для подготовки к турнирам следующего года, и, думаю, Давит поедет на него в составе сборной России", — цитирует Когуашвили «Р-Спорт».