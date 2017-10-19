МОК ввёл новый кодекс этики для членов комитета после скандала с Нузманом

Международный олимпийский комитет ввёл новый кодекс этики для членов организации, который, в частности, регламентирует ситуации с конфликтом интересов, принятием подарков и использованием билетов на Олимпийские игры, сообщает Inside the Games.

Такие меры были приняты после скандала с бывшим главой Национального олимпийского комитета Бразилии Карлосом Артуром Нузманом, который обвиняется в коррупционной деятельности при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года.

В частности, в кодексе этики утверждается, что члены МОК не должны принимать никаких подарков от представителей городов-кандидатов на проведение Игр и их национальных олимпийских комитетов.

В список приемлемых подарков для членов МОК, в частности, отнесены рекламная продукция с логотипом или эмблемой дарителя, объекты народных промыслов, фотографии, книги, кондитерские изделия, недорогие вина.