Гуцу — о Щербо: это существо украло у меня всё, что есть в женщине

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу ответила болельщику, который усомнился в правдивости слов украинки о том, что прославленный белорусский спортсмен Виталий Щербо изнасиловал её на турнире в Штутгарте (1991 год), когда ей было 15 лет.



«Считаете, что я просто пытаюсь привлечь внимание и мараю людей? Как вам не стыдно! Это существо украло у меня всё, что есть в женщине», — написала Гуцу в «Фейсбуке».

Ранее Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо. «Я начну судебный процесс. Какие будут требования к Щербо? Не могу сказать подробнее», — сказала Татьяна.