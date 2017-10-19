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Гуцу — о Щербо: это существо украло у меня всё, что есть в женщине

19 октября 2017, четверг. 20:21 Другие

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу ответила болельщику, который усомнился в правдивости слов украинки о том, что прославленный белорусский спортсмен Виталий Щербо изнасиловал её на турнире в Штутгарте (1991 год), когда ей было 15 лет.

«Считаете, что я просто пытаюсь привлечь внимание и мараю людей? Как вам не стыдно! Это существо украло у меня всё, что есть в женщине», — написала Гуцу в «Фейсбуке».

Ранее Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо. «Я начну судебный процесс. Какие будут требования к Щербо? Не могу сказать подробнее», — сказала Татьяна.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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