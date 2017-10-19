Райсман — Щербо: Виталий, вы отвратительны

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Александра Райсман отреагировала на заявление бывшей украинской спортсменки Татьяны Гуцу о том, что шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо изнасиловал её на турнире в Штутгарте (1991 год), когда ей было 15 лет.



«Поддерживаю вас, Татьяна, и мне очень жаль. Я опустошена. Виталий, вы отвратительны. Те, кто принял другую сторону, виноваты не меньше», — написала Райсман в «Твиттере».



Ранее Гуцу заявила, что подаст в суд на Щербо. «Я начну судебный процесс. Какие будут требования к Щербо? Не могу сказать подробнее», — сказала Татьяна.

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