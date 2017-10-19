Россияне стали третьими в командной гонке на ЧЕ по велотреку

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке на чемпионате Европы по велоспорту на треке.



Команда в составе Александра Евтушенко, Мамыра Сташа, Дмитрия Соколова и Алексея Курбатова победила в заезде за третье место хозяев турнира — команду Германии. Результат россиян — 3 минуты 57,517 секунды, а немцы финишировали со временем 3.58,435.



Золотые медали завоевала сборная Франции, которая победила в финале итальянцев.



Российские девушки в аналогичной дисциплине заняли пятое место.