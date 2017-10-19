Козлова выиграла юниорский ЧЕ по тяжёлой атлетике в категории до 69 кг

Россиянка Александра Козлова одержала победу на юниорском чемпионате Европы по тяжёлой атлетике (до 20 лет) в весовой категории до 69 килограммов.



В сумме Козлова взяла 212 кг (97 кг в рывке и 115 кг в толчке). Второе место заняла украинка Анна Панова (в сумме — 210 кг), а бронза досталась испанке Илии Эрнандес (201 кг).



Россиянка Мария Третьякова в весовой категории до 75 кг стала второй с результатом 204 кг, уступив армянке Соне Погосян (227 кг). Третье место заняла украинка Алёна Шевкопляс (202 кг).