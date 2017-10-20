Полтавец: после ОИ-2018 готов уступить своё место молодым российским тренерам

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, занимающий этот пост с 2010 года, сообщил, что точно будет работать с российскими спортсменами до завершения Олимпиады игр в Пхёнчхане, после чего готов уступить место молодым и перспективным тренерам.



«Мы готовимся к Олимпийским играм в Пхенчхане, все мысли у нас сейчас только об этом, и мы много работаем для того, чтобы добиться там хорошего результата. После Олимпийских игр по состоянию здоровья, по личным причинам не смогу продолжать работать с тем же качеством и интенсивностью. Готов после Пхёнчхана уступить место молодым российским специалистам, с которыми мы постоянно контактировали все эти годы и обменивались опытом», — сказал Полтавец в интервью «Р-Спорт».