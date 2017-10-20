Болельщица выбежала к столу и дважды пробила кием О’Салливана в концовке партии

Во время игры знаменитого английского снукериста Ронни О’Салливаном с китайцем Юн Чжаном на турнире English Open к бильярдному столу прорвалась болельщица. Об этом сообщает Daily Express.

Охранники пытались перехватить её, однако Ронни остановил секьюрити и даже отдал женщине свой кий. Она два раза нанесла удар по чёрному (самый дорогой шар в снукере, дающий 7 очков), остававшемуся последним шаром на столе. О’Салливан к тому моменту уже выиграл партию, сделав брейк в 129 очков, а предыдущий шар, розовый, забил во время того, как женщина бегала вокруг стола от охранников. Положить чёрный в лузу болельщице так и не удалось.



«Я сказал ей: „Давай, попробуй ещё раз“. Мне правда хотелось, чтобы она забила шар. По-моему, один из охранников хотел снести её, как в регби. Это могло бы её убить! Я спас её от этого приёма», — сказал О’Салливан после этого инцидента. Также он в шутку назвал её «своим милым партнёром по смешанному парному разряду».