Крутских лидирует на чемпионате России по парусному спорту в классе «Финн»

В Сочи продолжается чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах. 19 октября в классах в классах 470, «Финн», «Лазер-стандарт», «Лазер-радиал» были проведены по 5 гонок, в классах «Накра 17», «49-й» и «49-й FX» – по 6, в классе RS:X – 7.

Лидерами соревнований являются: Стефания Елфутина и Евгений Айвазьян (RS:X), Сергей Комиссаров («Лазер-стандарт»), Екатерина Зюзина («Лазер-радиал»), Ян Чех/Иван Зотов («49-й»), Павел Созыкин/Денис Грибанов и Алиса Кирилюк/Анжелика Черняховская (470), Владимир Крутских («Финн»), Анастасия Щеглова/Маргарита Камаева («49-й FX»), Максим Оберемко/Яна Стоколесова («Накра 17»).