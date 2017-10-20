Шмелёва: конечно, приятно обыграть соперниц из Германии у них же дома

Призёры Олимпийских игр в велоспорте на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва прокомментировали свою победу в командном спринте на чемпионате Европы в Берлине.

«Мы не береглись, не экономились, мы экспериментировали перед финалом. И, конечно, сегодня приятно обыграть соперниц из Германии у них же дома», — цитирует Шмелёву «Р-Спорт».

«Наверное, можем позволить себе эксперименты. Пока можем. Я уже давно в рабочем режиме, несколько месяцев тренировалась в Японии. Чувствую себя неплохо, но всё равно не поеду гит, потому что хочу проявить себя здесь в олимпийских видах. Мы очень рады за всех ребят, которые завоевали медали в составе нашей сборной сегодня, за бронзу в командной гонке», — сказала Войнова.