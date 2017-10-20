Команда Логинова лидирует на «Золотом кубке» в классе «Дракон»

В Сан-Тропе (Франция) проходит «Золотой кубок» по парусному спорту в классе «Дракон». Участие в соревнованиях принимают команды из 20 стран мира. Россию представляют семь экипажей.
По итогам трёх проведённых гонок лидирует российская команда Анатолия Логинова (RUS 27). Команда Дмитрия Самохина (RUS 76) идёт 10-й, RUS 34 Василия Сенаторова — 17-й, RUS 35 Виктора Фогельсона — 19-й, RUS 31 Михаила Сенаторова — 24-й, RUS 71 Сергея Кузнецова — 72-й, RUS 6 Александра Шмида — 78-й.
Соревнования в Сен-Тропе завершатся 20 октября.