Сборные РФ не смогли завоевать медали ЧМ в стрельбе из блочного лука

В Мехико (Мексика) продолжается чемпионат мира по стрельбе из лука. Женская сборная России в стрельбе из блочного лука в составе Натальи Авдеевой, Марии Виноградовой и Александры Савенковой в 1/8 финала командных соревнований уступила команде Индии со счётом – 229:232.

Мужская сборная России (Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников) на том же этапе соревнований проиграла команде ЮАР – 230:232.

В финале женского командного турнира встретятся сборные Колумбии и Индии, мужского — Италии и США.