Песков: госструктуры США пытаются надавить на МОК для недопуска России на ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства о влиянии американских инстанций на Международный олимпийский комитет с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду.

«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом.

Президент подразумевал государственные организации, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций", — приводит слова Пескова «РИА Новости».