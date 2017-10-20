Песков: госструктуры США пытаются надавить на МОК для недопуска России на ОИ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства о влиянии американских инстанций на Международный олимпийский комитет с целью недопущения российских спортсменов на Олимпиаду.
«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом.
Президент подразумевал государственные организации, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций", — приводит слова Пескова «РИА Новости».
Путин: недопуск России до ОИ нанесёт урон олимпийскому движению, но не выборам