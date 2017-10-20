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Павличенко: главный сюрприз будет, если Демченко возобновит спортивную карьеру

20 октября 2017, пятница. 14:57 Другие

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы российский саночник Семён Павличенко оценил олимпийскую трассу в Пхёнчхане (Южная Корея) и признался, что хотел бы посоперничать на Олимпиаде с главным тренером сборной России Альбертом Демченко. На этапе Кубка мира в столице Игр-2018 года Семён занял 14-е место.

«Олимпийская трасса мне очень понравилась. Во-первых, она быстрая, с отличным льдом, а я такие люблю. Во-вторых, когда идёшь вдоль желоба, кажется, что находишься в Сочи, в нашем Центре санного спорта «Санки». Сходство усиливают козырьки на виражах.

В Корее стояла задача сделать как можно больше заездов, а не занять высокое место. Мы там тренировались без передышки! И если на тренировках девятый вираж казался мне очень лёгким, то на соревнованиях на фоне усталости я допустил на нём ошибку. Плюс не самые комфортные погодные условия: в Пхёнчхане было очень холодно и ветрено. Пришлось даже попросить организаторов закрыть зону старта щитами, чтобы ледяной ветер не дул в спину. Надеюсь, во время Олимпийских игр погода будет более мягкой.

Жду ли сюрпризов от соперников? Главный сюрприз будет, если Альберт Демченко возобновит спортивную карьеру. Было бы интересно посоревноваться с главным тренером на олимпийской трассе!

Когда Альберт только перешёл на тренерскую работу, он часто раздражался, прикрикивал на нас. А сейчас ходит добрый, всем помогает. К чему бы это?!

Кстати, я ему ещё после Олимпиады в Сочи сказал: «Альберт, если ты будешь нашим тренером, немцев мы победим!» Могу сказать, что сейчас у нас очень сплочённая команда. На Играх-2018 мы готовы биться за медали во всех дисциплинах! И это, поверьте, не бравада", — цитирует Павличенко официальный сайт ОКР.

Источник: Олимпийский комитет России Сообщить об ошибке
Теги
Альберт Демченко ОИ-2018 Семён Павличенко
Новости. Другие
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